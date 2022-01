Trigano : La hausse des prix n'affecte pas les volumes de vente des camping-cars Trigano

(BFM Bourse) - Malgré la hausse des tarifs induite par l’augmentation des coûts des matières premières, des composants et des bases roulantes, la demande pour les camping-cars Trigano reste robuste. Le groupe demeure en outre serein pour la suite de son exercice en dépit des difficultés persistantes d'approvisionnement. Son titre flambe à un pic depuis l'été dernier.

Trigano a encore mis les gaz au premier trimestre -clos fin novembre- de son exercice décalé 2021-2022, au cours duquel il enregistre une progression de 9,2% de ses revenus à 786,5 millions d'euros. Pour donner une idée de la croissance exceptionnelle de ces derniers, ce chiffre ressort nettement supérieur au chiffre d'affaires réalisé par le groupe au premier... semestre 2017 (749 millions).

Dans le détail, la progression du chiffre d’affaires camping-cars (+8,0% à près de 730 millions d'euros, soit plus de 92% du total), "a été amplifiée par les hausses de tarifs rendues nécessaires par les augmentations des prix des composants et des bases roulantes" indique Trigano. Le niveau de production s’est inscrit en léger retrait par rapport au premier trimestre 2020-2021, mais les livraisons en volume ont légèrement progressé (+1,5%)" est-il ajouté dans ce point d'activité trimestriel. Les ventes de caravanes ont en revanche "souffert d’un comparable élevé" (-2,0%, après une hausse de 13% au premier trimestre dernier). Celles d’accessoires pour véhicules de loisirs (+21,6%) sont au contraire restées très dynamiques.

L’augmentation des ventes de remorques (+17,8%) est pour sa part la "conséquence directe des hausses de prix consécutives à l’augmentation des coûts d’achat des matières premières, les volumes livrés reculant légèrement", note le groupe, qui voit ainsi les revenus de son pôle "équipements de loisirs" progresser de 10% sur un an à 57,1 millions d'euros.

Un carnet de commandes plein à craquer

Et si le groupe est encore confronté à de "fortes tensions sur ses approvisionnements, en particulier des retards de livraisons de bases roulantes liés à la pénurie mondiale de semi-conducteurs" qui s'éternise, ce qui a affecté l'activité à hauteur de près de 3.000 véhicules au premier trimestre, un chiffre qui devrait être porté à 5.000 sur le premier semestre, il se veut résolument confiant pour l'avenir. "Malgré l’allongement des délais de livraison, l’intérêt des consommateurs européens pour l’acquisition de camping-cars ne se dément pas et les carnets de commandes de Trigano saturent ses capacités de production bien au-delà de la saison 2022" souligne-t-il.

Dans cet environnement "difficile", Trigano prépare néanmoins sa "montée en puissance avec, en particulier, l’installation d’un nouveau site de fabrication de fourgons aménagés en Slovénie qui devrait démarrer ses activités dans le courant du second semestre". Sa "forte génération de trésorerie" lui donne par ailleurs "les moyens d’affronter l’environnement économique et sanitaire incertain (...) et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris par croissance externe" est-il indiqué.

Trigano rappelle à cet égard que, les obstacles réglementaires ayant été levés, il devrait finaliser l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes français de distribution de véhicules de loisirs CLC, SLC et Loisiréo début février 2022. "Cette opération, qui assure à Trigano l’accès au marché et au client final, permettra de développer de fortes synergies dans de nombreux domaines (connaissance clients, digitalisation, location de véhicules, financement, etc.)" juge le groupe.

Cette publication permet au titre d'afficher la meilleure performance du SBF 120 ce vendredi à 10h30, avec un gain de 5,9% à 183,5 euros, soit un pic depuis le 13 août dernier.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse