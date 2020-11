Tour eiffel : Vente de la galerie commerciale Dorian

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la vente de la galerie commerciale Dorian, située dans le centre de Saint-Etienne, à COSEM, centre de santé multidisciplinaire privé français (médecine toute spécialité, chirurgie dentaire et radiologie et laboratoires d'analyses médicales).



' Avec cette opération, la Société de la Tour Eiffel poursuit son plan de cession d'un montant global de 190 ME annoncé en 2019 et dont la réalisation est largement engagée ' indique le groupe.



La Galerie Dorian, galerie commerciale d'une superficie de 5 160 m2, est composée d'un ensemble de commerces répartis sur deux niveaux (rez-de-chaussée et premier étage).



