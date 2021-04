Tour eiffel : Signature de plus de 4 600 m2 à Nanterre

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la signature de plus de 4 600 m2 sur son Parc de Nanterre (73 625 m2).



Cette signature permet de porter ainsi son taux d'occupation à plus de 90 % contre 56 % fin 2016 lors de son acquisition.



' Depuis cet investissement fin 2016, la foncière tire profit de l'attractivité de ce site situé à proximité du hub économique de la Défense et de son positionnement stratégique ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel