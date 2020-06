Tour eiffel : Signature d'un bail sur 1 400 m2 de bureaux

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la signature d'un bail avec un des leader mondial du transport et de la logistique, portant sur

1 400 m2 de bureaux neufs dans l'immeuble L'Olivier situé dans son Parc Eiffel des Aygalades à Marseille (bd Capitaine Gèze).



L'Olivier, immeuble neuf de 3 400 m2 de bureaux dont 250 m2 de surface commerciale est situé à l'entrée du Parc Eiffel des Aygalades, dans un quartier en pleine mutation, aux portes d'Euroméditerranée.



Il bénéficie d'une excellente accessibilité : accès immédiat à la nouvelle station de métro Capitaine Gèze (ligne M2), aux principaux axes autoroutiers, à la gare TGV de Marseille Saint Charles et à l'aéroport (Marseille Provence).



