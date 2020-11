Tour eiffel : Livraison de deux immeubles à Paris-Saclay

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la livraison, sur le Parc Eiffel Paris-Saclay à Orsay, de deux immeubles de 7.600 m² et 6.000 m² initiés début 2019, pour lesquels IBM et la Communauté Paris-Saclay ont signé des BEFA (Baux en Etat Futur d'Achèvement).



La livraison de cette opération, d'une superficie totale de 13.600 m² dont 12.960 m² de bureaux et activités et 700 m² de restaurant interentreprises, marque l'amorce du développement du Parc Eiffel Paris-Saclay (36.000 m²).



