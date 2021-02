À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel intègre le classement ESG Gaïa Rating au titre de l'édition 2020. La foncière s'est positionnée dès la première année à la 3e place sur 78 dans la catégorie des PME-ETI cotées dont le chiffre d'affaires est inférieur à 150 ME, et à la 53eplace du classement global sur 230 entreprises évaluées.



La Société de la Tour Eiffela obtenu la note de 82/100 (+8 points vs 2017) pour sa Gouvernance, 75/100 (+9 points vs 2017) sur le volet Social, 77/100 (+4 points vs 2017) pour le pilier Environnement, et 55/100 (+21 points vs 2017) pour ses Relations avec les parties prenantes externes.



'Nous débutons l'année 2021 sous le signe de la performance avec la détermination d'aller encore plus loin sur ces thématiques. Nos priorités seront notamment d'aborder les chantiers Décarbonation et Economie circulaire, Plan climat et Biodiversité', a réagi Bruno Meyer, Directeur général délégué de la Société Tour Eiffel.



