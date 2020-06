Tour eiffel : Émission de 180 ME de TSDI

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce l'émission de 180 ME de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) assortis d'un coupon de 4,5 % avec une première possibilité de remboursement dans 5 ans.



L'opération a entièrement trouvé preneur auprès d'actionnaires principaux du Groupe, notamment : le groupe SMA, Suravenir et la Mutuelle Générale.



' Ce nouvel instrument de financement permet à la Société de la Tour Eiffel de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre son plan de développement (développements, redéveloppements du patrimoine et des réserves foncières, acquisitions ciblées d'actifs sécurisés) '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TOUR EIFFEL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok