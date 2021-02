Tour eiffel : Cession d'un actif situé à Nantes

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la cession, à Crédit Agricole Immobilier, d'un actif non stratégique situé à Nantes.



Cette cession porte sur un terrain d'une surface cadastrale de plus de 10.000 m², occupé par un immeuble vacant.



' Cette vente constitue une nouvelle avancée dans l'exécution du plan de cession de la foncière avec près de 60% réalisés depuis son lancement au premier semestre 2019 ' indique le groupe.



