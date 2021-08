Totalenergies : Vers du carburant durable pour le sport auto

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce aujourd'hui développer un carburant 100% renouvelable destiné à la compétition automobile. Le nouveau combustible devrait être introduit dès la saison prochaine en Championnat du Monde d'Endurance - qui comprendra notamment l'épreuve 2022 des 24 Heures du Mans.



Baptisé ' Excellium Racing 100 ', ce carburant de compétition 100 % renouvelable sera produit à partir d'une base de bioéthanol issue de résidus viniques provenant de l'agriculture française, et d'ETBE, produit à la raffinerie TotalEnergies de Feyzin (Rhône) via des matières premières issues de l'économie circulaire.



Ce nouveau combustible devrait permettre une réduction immédiate d'au moins 65% des émissions de CO2des voitures en piste, assure TotalEnergies.





