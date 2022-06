Totalenergies : Remise d'été dans les stations-service

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce une remise d'été de 12 centimes d'euro par litre de carburant dans toutes les stations-service autoroutières à la marque TotalEnergies en France métropolitaine, remise valable du 1er juillet au 31 août.



Cette remise s'additionne à celle de l'Etat de 18 centimes le litre TTC et un automobiliste se rendant dans l'une des stations-service autoroutières de TotalEnergies économisera donc en tout 15 euros pour un plein de 50 litres.



'Depuis plusieurs mois, la hausse du prix de l'énergie pèse sur le pouvoir d'achat des Français, notamment les plus modestes', rappelle le groupe, estimant que sa remise d'été devrait toucher environ 17 millions de personnes.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.