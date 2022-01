Totalenergies : Protocole d'accord signé au Rwanda

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec le Rwanda Development Board, l'organisme public rwandais chargé d'accélérer le développement économique du Rwanda, en vue d'une collaboration sur des projets liés au secteur de l'énergie.



L'accord couvre notamment la commercialisation de produits énergétiques pour la mobilité, y compris la recharge électrique des véhicules, la fourniture de GPL pour substituer au brûlage de biomasse et la production d'hydro-électricité renouvelable.



Outre ce MoU signé à l'occasion d'un déplacement de Patrick Pouyanné dans le pays, TotalEnergies fait part également de la création de la filiale TotalEnergies Marketing Rwanda Ltd, ainsi que de l'ouverture d'un bureau permanent à Kigali.



