Totalenergies : Projet Lapa South-West lancé au Brésil

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir approuvé la décision finale d'investissement pour le développement de Lapa South-West, projet dont il est opérateur avec une participation de 45%, en partenariat avec Shell (30%) et Repsol Sinopec (25%).



Situé dans le bassin de Santos, à 300 kilomètres environ des côtes brésiliennes, Lapa South-West sera développé grâce à trois puits reliés au FPSO de Lapa, distant de 12 kilomètres, et qui produit actuellement la partie Nord-Est du champ de Lapa depuis 2016.



A sa mise en production, prévue en 2025, Lapa South-West augmentera la production du champ de Lapa de 25.000 barils de pétrole par jour, la portant à 60.000 barils de pétrole par jour. Ce développement représente un investissement d'environ un milliard de dollars.



'Compte tenu de sa conception et des synergies avec les installations existantes, ce projet illustre la stratégie de TotalEnergies, qui privilégie les actifs à bas coût et faibles émissions', commente David Mendelson, directeur Amériques de l'exploration-production.



