Totalenergies : Patrick Pouyanné répond à l'association Bloom

(CercleFinance.com) - En réponse au courrier du 17 octobre 2022 publié par l'association Bloom concernant le projet d'exploration gazière de TotalEnergies en Afrique du Sud, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, a adressé ce jour un courrier aux associations Bloom et The Green Connection.



Le p.d.-g. y confirme que TotalEnergies EP South Africa, avec ses partenaires, a déposé le 5 septembre dernier une demande de licence de production et qu'une étude d'impact environnemental et sociétal est en cours.



TotalEnergies EP South Africa a d'ores et déjà réduit volontairement le périmètre de la demande de licence en excluant la zone actuellement classée par les autorités sud-africaines comme zone maritime protégée, précise le responsable.



Patrick Pouyanné ajoute que ce projet devrait fournir du gaz au marché intérieur sud-africain dont l'économie repose encore majoritairement sur le charbon, à l'origine de 80% de sa production actuelle d'électricité.



'L'utilisation du gaz, en remplacement de la combustion du charbon pour la production d'électricité, réduit de moitié les émissions de CO2et diminue de façon importante la pollution de l'air. Les émissions évitées grâce à ce projet de développement gazier seront donc bénéfiques à l'atmosphère', assure-t-il.



Le responsable indique enfin que TotalEnergies développe un portefeuille d'énergies renouvelables solaires et éoliens en Afrique du Sud, notamment des projets récemment attribués dans le cadre d'appels d'offres organisés par le gouvernement ou par des entreprises privées.





