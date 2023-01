Totalenergies : Parts renforcées dans le projet Fort Hills

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Canada annonce avoir exercé son droit de préemption pour acquérir une participation additionnelle de 6,65% dans Fort Hills Energy Limited Partnership, et les accords commerciaux et logistiques associés, en vue de son futur spin-off.



Par cette acquisition auprès de Teck Resources Limited pour un prix de 312 millions de dollars canadiens, elle porte sa participation dans le projet Fort Hills à 31,23%. Elle détient aussi une participation de 50% dans Surmont, autre projet en Alberta.



Pour rappel, TotalEnergies a annoncé en septembre 2022 son intention de sortir des sables bitumineux canadiens en réalisant un spin off de sa filiale TotalEnergies EP Canada en 2023, opération qui doit être soumise au vote de l'assemblée générale de mai prochain.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.