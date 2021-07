Totalenergies : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre TotalEnergies et relève son objectif de cours à 51 euros, contre 48 euros précédemment.



Le résultat net de TotalEnergies est en effet ressorti à 3,46 Mds$ au 2e trimestre, soit 5% supérieur aux attentes, constate le bureau d'analyses.



En effet, si l'E&P (exploration & production) est ressorti en ligne avec les attentes (2213 M$), le R&C (raffinage & chimie) s'établit 28% au-dessus des prévisions, porté par la performance de la pétrochimie, aussi bien au niveau des marges que des volumes.



Dans ces conditions, Oddo relève ses BPA de 28%/17% en 2021/22, avec un scénario de Brent à 70/65 $/b en 2021/22. 'TotalEnergies reste notre top pick grâce à la qualité de ses fondamentaux avec les coûts de production et le gearing les plus faibles', conclut l'analyste.





