Totalenergies : Mobilisation pour le bloc 9 au Liban

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique préparer l'exploration du bloc 9 au Liban, visant à réaliser le forage dès que possible en 2023. A ce jour, outre le directeur des opérations, plus de 10 personnes sont impliquées dans la préparation du puits.



D'ici fin mars, l'équipe mobilisée par le groupe énergétique français à Beyrouth comptera plus de 20 collaborateurs. L'appel d'offres pour sécuriser l'appareil de forage a été lancé et devrait conduire à une sélection de l'appareil au premier trimestre 2023.



Des pré-commandes ont été passées auprès de fournisseurs pour les équipements nécessaires au forage du puits. En parallèle, des moyens offshore sont mobilisés pour contribuer aux études environnementales qui seront finalisées d'ici fin juin 2023.



