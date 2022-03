Totalenergies : L'avis d'Oddo après la décision en Russie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé vouloir se désengager du pétrole russe d'ici la fin 2022 mais pas complètement du gaz naturel où il maintient sa participation dans Yamal LNG.



Le groupe a annoncé aussi mettre fin à ses achats de diesel Russe ainsi qu'à l'approvisionnement de sa raffinerie de Leuna en Allemagne à moins que le gouvernement allemand ne décide autrement.



Suite à cette décision, Oddo confirme son consiel Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 60 E.



' Cette décision reste rationnelle dans la mesure où le groupe n'apportera plus de fonds en Russie (arrêt des achats de pétrole et de la construction d'Artic 2 LNG), au contraire il continuera à encaisser et faire sortir les flux provenant du projet Yamal LNG (~1.5 Md$ de cashflow) ' indique le bureau d'analyses.



' Boursièrement, la sortie de Russie est quasiment intégrée dans les cours, toutefois, en cas d'expropriation il n'est pas exclu d'avoir une réaction boursière négative ' rajoute Oddo.



' Les fondamentaux du groupe restent intactes au niveau du cash-flow (la Russie représente ~5% du CFFO du groupe), du BPA et du retour de cash aux actionnaires '.



