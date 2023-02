Totalenergies : En tête du classement du FIR

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce arriver en tête du classement du Forum pour l'Investissement Responsable (FIR), qui a publié le 25 janvier dernier les résultats de la campagne adressée à l'ensemble des entreprises du CAC40 lors de leurs assemblées générales en 2022.



Le FIR est une association française qui a pour objet social de promouvoir et développer l'investissement responsable et ses meilleures pratiques. Les questions de sa campagne portaient sur des thématiques comme le climat ou les critères ESG dans les rémunérations.



Le score consolidé sur l'ensemble des questions permet à la compagnie pétro-gazière d'obtenir une note globale de 2,1/3 et ainsi d'arriver en tête du classement exæquo avec l'opérateur télécoms Orange.



