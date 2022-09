Totalenergies : Contrat d'exploration avec le Sultanat d'Oman

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et ses partenaires ont signé avec le ministère de l'Énergie et des Minéraux (MEM) du Sultanat d'Oman un contrat d'exploration et de partage de production portant sur le Bloc 11.



TotalEnergies détiendra une participation de 22,5 % dans ce bloc, aux côtés d'OQ (10 %) et de Shell (67,5 %, opérateur).



' Notre entrée sur le bloc 11 ouvre la voie à de potentiels développements gaziers afin de répondre à la demande de gaz dans le pays comme à l'export. Ce projet renforce notre relation stratégique avec le Sultanat d'Oman, comme en témoignent notre entrée, en décembre dernier, sur le bloc 10 voisin, et le début de la construction, en juillet, d'une installation solaire de 17 mégawatts-crête, qui alimentera une usine de dessalement d'eau de mer ', a déclaré Laurent Vivier, Directeur Moyen Orient et Afrique du Nord, Exploration et Production, de TotalEnergies.



S. E. Salim ben Nasser Al Aufi, ministre de l'Énergie et des Minéraux du Sultanat d'Oman, a déclaré : ' Cet accord renforce les relations stratégiques avec les partenaires du secteur tels que Shell, TotalEnergies, OQ et d'autres, en vue d'assurer la sécurité énergétique de l'Oman et d'attirer davantage d'investissements étrangers, pour créer de la valeur au sein de la chaîne d'approvisionnement locale. '



