Totalenergies : Cession des parts d'un champ au Kurdistan

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir finalisé la cession de sa participation de 18% dans le champ pétrolier onshore de Sarsang, dans la région du Kurdistan irakien, à ShaMaran Petroleum Corp, société spécialisée dans l'exploration et le développement pétroliers au Kurdistan.



Cette participation a été cédée pour un montant ferme de 155 millions de dollars, auquel pourra s'ajouter un montant conditionnel supplémentaire de 15 millions de dollars, en fonction de la production et des prix du baril.



'Le champ de Sarsang, découvert en 2011, est exploité par HKN (62%), KRG détenant une participation de 20%. La part de production de TotalEnergies était d'environ 3.500 barils par jour en 2021', précise le géant pétro-gazier français.



