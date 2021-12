Totalenergies : Cession d'actifs non stratégiques au Gabon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Suite à l'approbation des autorités gabonaises, TotalEnergies annonce la cession par sa filiale (détenue à 58,28%) TotalEnergies EP Gabon d'actifs non stratégiques à Perenco Oil and Gas Gabon pour un montant de 350 millions de dollars avant ajustement définitif.



La production des actifs cédés, à savoir des participations dans sept champs matures en mer opérés par Perenco Oil and Gas Gabon, ainsi que le terminal pétrolier du Cap Lopez, s'est élevée à 8.400 barils équivalents pétrole par jour sur les neuf premiers mois de 2021.



'Cette opération s'inscrit dans la continuité du recentrage stratégique entamé depuis 2017. Nous restons pleinement engagés au Gabon comme acteur de l'industrie pétrolière du pays', a déclaré Henri-Max Ndong Nzue, président TotalEnergies EP Gabon.



