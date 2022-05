Totalenergies : Acquisition de 50% de Clearway Energy Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature avec Global Infrastructure Partners (GIP) d'accords pour l'acquisition de 50% de Clearway Energy Group (CEG), présenté comme le cinquième acteur américain des énergies renouvelables.



Clearway Energy Group développe des projets de fermes éoliennes et solaires et détient le contrôle, ainsi que 42% des droits économiques de sa filiale cotée Clearway Energy, à laquelle il transfère les projets renouvelables lorsqu'ils rentrent en opération.



Dans le cadre de cette transaction, GIP recevra 1,6 milliard de dollars en cash et une participation de 50% moins une action dans la filiale de TotalEnergies qui détient 50,6% dans SunPower, leader dans le solaire résidentiel américain.



L'acquisition porte à plus de 25 GW le portefeuille renouvelable de TotalEnergies aux États-Unis et contribue à son objectif que ce pays représente au moins 25% de l'objectif mondial de 100 GW de la compagnie à cet horizon.



