Total gabon : Rebond malgré un profit en repli

(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Gabon reprend 6% au lendemain d'un plongeon de 14,5% sur fond de coup d'Etat à Libreville, bien que le groupe pétrolier ait dévoilé mercredi soir un bénéfice net de 17 millions de dollars pour son deuxième trimestre, en repli de 23% par rapport au premier.



Son chiffre d'affaires a progressé de 2% à 107 millions de dollars, en ligne avec l'amélioration des prix moyens des pétroles bruts commercialisés, tandis que les volumes de brut vendus se sont élevés à 1,33 million de barils, en légère hausse par rapport au premier trimestre.



'Compte tenu du contexte actuel, TotalEnergies EP Gabon indique que sa priorité est d'assurer la sécurité de ses employés et de ses installations', indique en outre la société détenue à hauteur de 58,28% par TotalEnergies et 25% par l'Etat gabonais.



