Total gabon : Deux accords signés avec l'Etat

(CercleFinance.com) - TotalEnergies EP Gabon, filiale à 58,3% de TotalEnergies, indique avoir signé avec la République Gabonaise un accord portant sur le réaménagement de certaines dispositions de la convention d'établissement, dont la durée est étendue jusqu'en 2042.



La société a aussi conclu avec le Gabon -détenteur d'un quart de son capital- un nouveau contrat d'exploitation et de partage de production (CEPP) sur le permis Baudroie-Mérou Marine G5-143 pour une durée de 25 ans jusqu'en 2047.



'Nous poursuivons nos investissements pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre en valorisant notamment le gaz associé et continuons à mettre en oeuvre les actions pour soutenir notre production', commente son président Henri-Max Ndong-Nzue.



