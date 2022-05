Tikehau capital : Vers un rapprochement Pegasus-FL Entertainment

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce que Pegasus Entrepreneurs, SPAC dont il est sponsor, a conclu un accord de rapprochement avec FL Entertainment, groupe de divertissement spécialisé dans la production et distribution de contenus, ainsi que les paris sportifs en ligne.



Cette transaction permettra la cotation de FL Entertainment sur Euronext Amsterdam. Les termes de l'opération représentent une capitalisation boursière pro forma de 4,1 milliards d'euros et une valeur d'entreprise pro forma de 7,2 milliards.



Dirigé par Stéphane Courbit, FL Entertainment dispose de deux activités, Banijay Group (contenus) et Betclic Everest Group (paris sportifs). Il a généré un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros et un EBITDA ajusté d'environ 609 millions d'euros en 2021.



