Tikehau capital : Nomination d'une directrice générale adjointe

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce la nomination de Cécile Cabanis au poste de directrice générale adjointe, fonction nouvellement créée, par laquelle elle pilotera les fonctions capital humain, ESG/RSE, communication et brand marketing.



Cécile Cabanis coordonnera également les efforts du groupe de gestion d'actifs alternatifs pour développer ses relations auprès des grandes entreprises ainsi que la franchise Tikehau Capital. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre.



Avant de rejoindre Tikehau Capital, elle était membre du comité exécutif et directrice générale finances, stratégie, système d'informations, achats, cycles et développement de ressources durables ainsi que sponsor de la diversité inclusive du groupe Danone.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel