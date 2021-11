Tikehau capital : Gestion confiée pour les Obligations Relance

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce qu'il s'est vu confier la gestion de 300 millions d'euros au sein du Fonds 'Obligations Relance' doté à hauteur de 1,7 milliard d'euros. Il pilotera un groupement réunissant les sociétés de gestion Audacia, Epopée Gestion et M Capital.



'Les Obligations Relance financeront la croissance organique ou externe ainsi que la transformation et l'innovation des PME-ETI, notamment celles engagées dans une transition écologique', explique le groupe de gestion d'actifs alternatifs.



Tikehau Capital précise que ces Obligations Relance s'adressent à des entreprises de tous secteurs, sont assimilables à des quasi-fonds propres, et seront remboursées à leur terme de huit ans. Le taux d'intérêt des obligations est compris entre 5 et 7%.



