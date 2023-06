Tikehau capital : Deux sociétés du portefeuille vont se rapprocher

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - BT2i et JVGroup, deux fabricants de pièces techniques métalliques, travaillent à un projet de rapprochement, une opération initiée sous l'impulsion de Tikehau Capital, l'actionnaire majoritaire des deux entreprises.



Le nouvel ensemble entend réaliser un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros à horizon 2024 avec une répartition équilibrée de ses activités dans les domaines aéronautiques, spatiaux et militaires.



Créé en 2013, BT2i fournit des pièces élémentaires métalliques de petites et grandes dimensions et sous-ensembles pour les constructeurs et les équipementiers aéronautiques.



Fondé en 2010, JV Group est lui aussi spécialisé dans les pièces techniques et des sous-ensembles métalliques et composites pour les secteurs du spatial, de la défense, de l'aéronautique et des équipements de cabine.



L'objectif de l'opération est de donner naissance à un acteur français majeur dans ces secteurs avec la capacité de produire à la fois des petites et moyennes séries complexes et des quantités plus importantes pour des marchés de grande envergure.



Cette opération intervient dans la foulée de l'entrée au capital de Tikehau Capital en tant qu'actionnaire majoritaire dans BT2i et JVGroup au cours de ces 12 derniers mois.



D'après le gestionnaire d'actifs alternatifs, le nouvel ensemble bénéficiera d'une 'meilleure stabilité opérationnelle et financière'.



