Tikehau capital : Une performance 'résiliente' sur 2022

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital, un spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs, a fait état jeudi d'une performance financière 'résiliente' en 2022, avec un bénéfice net en hausse de 5%.



Le groupe, qui gère désormais 38,8 milliards d'euros d'actifs, a dégagé l'an dernier un résultat net part du groupe de 320,2 millions d'euros, contre 318,7 millions d'euros en 2021.



Tikehau met notamment en évidence une forte dynamique de collecte auprès des clients institutionnels et privés, avec 6,4 milliards d'euros de collecte nette l'an dernier.



Il a également bénéficié d'une accélération de ses désinvestissements qui ont atteint 1,8 milliard d'euros sur 12 mois (+20%) avec des cessions créatrices de valeur dans toutes ses stratégies.



La société prévoit de proposer à ses actionnaires un dividende de 0,70 euro par titre, soit une hausse de 17% par rapport à 2021, tout en évoquant des perspectives 'robustes'.



Les analystes de Degroof Petercam estiment malgré tout que Tikehau, comme l'ensemble du secteur, va être confronté à certaines difficultés en 2023, ce qui va compliquer selon eux l'atteinte des objectifs énoncés à horizon 2026.



Dans un communiqué distinct, Tikehau a annoncé jeudi que SFI, filiale de Patrinvest, allait entrer au capital de TCA, TCA, son principal actionnaire, pour un montant de 400 millions d'euros.



Patrinvest est la holding détenant les intérêts de certaines des familles belges fondatrices du groupe Anheuser-Busch InBev.



Par cet investissement, SFI détiendra, à l'issue de l'opération, indirectement 9,3% de Tikehau Capital et deviendra ainsi un actionnaire de premier plan de la société.



Suite à ces annonces, l'action Tikehau cotée à la Bourse de Paris se repliait de 0,6% jeudi à la mi-journée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TIKEHAU CAPITAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok