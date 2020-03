Tikehau capital : Retour à un résultat net positif en 2019

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce au titre de 2019 un résultat net part du Groupe de 178,7 millions d'euros, en progression de 286,1 millions par rapport à 2018, et un résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs triplé à 58,5 millions (+48% à périmètre comparable).



Le groupe revendique des actifs sous gestion de 25,8 milliards d'euros au 31 décembre 2019, en croissance de 17% sur un an, ainsi qu'un bilan solide s'appuyant sur 3,1 milliards d'euros de fonds propres, un endettement limité et 1,3 milliard d'euros de trésorerie disponible.



Tikehau Capital proposera un dividende de 0,50 euro par action et confirme ses objectifs organiques à horizon 2022, à savoir des actifs sous gestion supérieurs à 35 milliards d'euros et un résultat opérationnel de l'activité de gestion d'actifs de plus de 100 millions.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TIKEHAU CAPITAL en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok