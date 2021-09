Tikehau capital : Résultat net positif au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital publie un résultat net part du groupe de 176,1 millions d'euros à fin juin 2021, contre une perte de 219,5 millions un an auparavant, ainsi que des Fee-Related Earnings (FRE) en hausse de 62% sur douze mois à 44,5 millions.



La société de gestion et d'investissement revendique une collecte nette record sur les douze derniers mois avec 5,5 milliards d'euros levés pour son activité de gestion d'actifs (dont 2,4 milliards au cours du premier semestre 2021), dont les encours atteignent 29,4 milliards.



Tikehau Capital vise des actifs sous gestion de plus de 33 milliards d'euros au 31 décembre 2021 et confirme ses objectifs organiques pour 2022 de plus de 35 milliards d'actifs sous gestion et de plus de 100 millions d'euros de FRE.



