Tikehau capital : Plus d'un milliard levé par le fonds T2

(CercleFinance.com) - Le groupe de gestion d'actifs alternatifs Tikehau Capital annonce avoir finalisé la levée de fonds de sa stratégie d'investissement T2 dédiée à la transition énergétique, avec un montant record de plus d'un milliard d'euros.



Mis en place pour répondre aux objectifs fixés par l'Accord de Paris en 2015, le fonds T2 a vocation à 'accélérer la croissance des PME et des ETI européennes qui apportent une réponse à l'urgence climatique', en renforçant leurs fonds propres.



La stratégie d'investissement T2 Energy Transition a déjà investi 440 millions d'euros dans des PME et des ETI évoluant dans la production d'énergies propres, la mobilité bas carbone et l'amélioration de l'efficacité énergétique.



