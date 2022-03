Tikehau capital : Objectifs fixés à horizon 2026

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son deuxième Capital Markets Day, à Londres, Tikehau Capital affiche pour ambition d'atteindre plus de 65 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour son activité de gestion d'actifs d'ici 2026, soit le double des encours au 31 décembre 2021.



La société a aussi pour objectifs de générer plus de 250 millions d'euros de FRE (Fee-Related Earnings), soit 2,6 fois le niveau de 2021, et d'atteindre un rendement sur fonds propres de l'ordre de 15% (mid-teens), d'ici 2026.



'Depuis son introduction en bourse en 2017, Tikehau Capital a réalisé une croissance significative, multipliant par trois ses actifs sous gestion et dépassant avec constance ses objectifs', soulignent ses co-fondateurs Antoine Flamarion et Mathieu Chabran.



