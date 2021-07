Tikehau capital : Objectif de levée dépassé pour TSO II

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce le closing final du fonds Tikehau Special Opportunities II (TSO II), la deuxième génération de sa stratégie européenne dédiée aux situations spéciales, avec 617 millions d'euros levés, à comparer à un objectif initial qui était de 500 millions.



Le closing du fonds TSO II atteint ainsi un montant quatre fois supérieur aux encours de son prédécesseur TSO I, et bénéficie du réinvestissement de 68% des investisseurs présents dans le fonds TSO I et de l'arrivée de nouveaux investisseurs.



Le groupe de gestion d'actifs alternatifs rappelle que sa stratégie de situations spéciales 'développe des solutions d'investissement opportunistes et flexibles dans des situations de dislocation de marché avec des possibilités de financement plus rares'.



