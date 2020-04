Tikehau capital : Nomination d'un responsable pour l'Asie

(CercleFinance.com) - Le groupe de gestion d'actifs alternatifs et d'investissement Tikehau Capital annonce la nomination de Neil Parekh en tant que responsable de l'Asie, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, basé à Singapour.



Disposant de plus de 30 ans d'expérience dans les services financiers, Neil Parekh rejoindra Tikehau Capital en tant qu'associé à la fin du second trimestre. Il était précédemment directeur général Asie au sein de National Australia Bank.



