Tikehau capital : Nomination à l'Advisory Board de Tikehau IM

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce la nomination de Natacha Valla en tant que membre de l'Advisory Board de sa société de gestion Tikehau Investment Management, auquel elle 'apportera son expertise dans de multiples domaines économiques et financiers'.



Composé de 'personnalités économiques internationales aux profils variés et de premier plan', ce comité nouvellement créé a pour mission de contribuer aux réflexions sur les orientations stratégiques et les projets de développement de la société de gestion.



Natacha Valla était jusqu'à présent directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Elle a récemment été nommée Doyenne de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po.



