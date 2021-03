Tikehau capital : Émission obligataire durable inaugurale

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire durable inaugurale d'un montant de 500 millions d'euros à échéance mars 2029, première émission de ce type dans l'industrie de la gestion d'actifs.



Cette émission d'obligations durables senior unsecured, placée auprès de plus de 100 investisseurs institutionnels, est assortie d'un coupon fixe annuel de 1,625%, coupon le plus bas jamais atteint par le groupe.



Par cette opération, Tikehau Capital allonge la maturité moyenne de sa dette à 5,5 ans. Cette émission renforce aussi son approche consistant à intégrer l'analyse des critères ESG dans chacun de ses projets d'investissement.



