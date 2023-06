Tikehau capital : BofA reprend la couverture à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a repris vendredi la couverture du titre Tikehau Capital avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 30 euros, louant la croissance structurelle du groupe et sa valorisation 'attrayante' en Bourse.



Dans une note de recherche, la banque américaine dit apprécier l'exposition du spécialiste des investissements alternatifs au segment en pleine croissance de la dette privée, son expertise dans les stratégies de niche et auprès des clients-investisseurs ainsi que son portefeuille d'actifs diversifié.



La firme de Wall Street ajoute que la valorisation du titre est séduisante, avec une décote de 10% vis-à-vis du reste du secteur sur la base de ses prévisions 2024.



