Thermador groupe : Les ventes de Thermador ont réaccéléré dès le quatrième trimestre, l'action en profite

(BFM Bourse) - Alors que le distributeur prévoyait "un fort ralentissement de la croissance durant la deuxième partie de l’année 2021", le chiffre d'affaires du dernier trimestre connaît déjà un regain par rapport au troisième, en hausse à deux chiffres.

Dans un marché parisien qui poursuit son repli vendredi matin, le cours de Thermador s'apprécie de 1,93% à 100,40 euros vers 09h30 grâce à la publication du chiffre d'affaires de la société de distribution spécialisée dans les accessoires et matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l’industrie (robinetterie, compresseurs, plomberie, etc.) au quatrième trimestre 2021.

Etant donné le niveau d'activité extrêmement soutenu enregistré par les différentes filiales du groupe de Saint-Quentin-Fallavier au cours des deuxièmes semestres de 2019 et de 2020, dopés par les achats de précaution orchestrés par la plupart de ses clients à ces périodes, la direction de Thermador prévoyait "un fort ralentissement de la croissance durant la deuxième partie de l’année 2021" par rapport à l'envolée de 39,9% enregistrée sur les six premiers mois (+35,8% à périmètre constant). De fait, le chiffre d'affaires du troisième trimestre, publié le 15 octobre dernier, s'est établi en progression de seulement 5,4% avec une contraction de 10,1% des ventes pour les filiales positionnées sur le canal grand public, alors que celle des filières professionnelles avait mieux résisté (+10,8%) sur cette période.

Cependant l'activité du groupe au quatrième trimestre signale un début de réaccélération, le chiffre d'affaires des trois derniers mois de 2021 atteignant 109,66 millions d'euros, soit une progression de 10,3% en un an, le double de celle du troisième. La croissance a été notamment très forte pour Aello (matériels de piscine): +54,7% et pour Thermador (accessoires pour le chauffage et l'eau sanitaire) à +55,4%, des filiales à forte marge.

Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'élève ainsi au niveau record de 486,5 millions d'euros, en progression globale de 23% par rapport à 2020 ou 21,1% à périmètre constant (hors Thermacome et Distrilabo, acquises respectivement le 31 décembre 2019 et le 30 avril 2020).

Le groupe prévoit également d'annoncer un résultat opérationnel record lors de la présentation des comptes détaillés de l'exercice, le 21 février prochain, mais a prévenu que "le premier semestre 2022 s’annonce décidément comme un immense défi" étant donné la base de comparaison "extraordinaire" des six premiers mois 2021.

