THALES : Le directionnel haussier est très ferme

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné THALES pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis l'englobante haussière du 24 février, construite dans de très puissants volumes de transactions la configuration graphique de l'action THALES s'est métamorphosée, traduisant la prise en main du camp acheteur, motivé et rassemblé. L'extension haussière consécutive a connu son paroxysme sur gap de très grande ampleur le 28 février, gap non contesté, ou en toute petite proportion, depuis. Une très courte consolidation plus tard, le dossier est déjà dans de bonnes dispositions pour poursuivre son ascension.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action THALES à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre THALES au cours de 107.75 € avec un objectif à 149.950 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 93.290 €.

Le conseil THALES Positif 107.750 € Objectif : 149.950 € Potentiel : +39.16 % Stop : 93.290 € Résistance(s) : 111.500 / 150.000 Support(s) : 93.300 / 81.200 / 70.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime