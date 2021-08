Thales : Vers une cession de l'activité GTS à Hitachi Rail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce l'ouverture de négociations exclusives en vue de la cession, à Hitachi Rail, de son activité mondiale de systèmes de transport terrestre (GTS), pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros.



Avec près de 9.000 salariés à fin 2020, cette activité est un leader mondial des systèmes de signalisation ferroviaire et de contrôle des trains, des systèmes de télécommunications et de supervision, et des solutions de billettique.



La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles en matière d'autorisations réglementaires et des autorités de concurrence. Elle devrait intervenir en fin d'année calendaire 2022 ou au début de l'année calendaire 2023.



En conséquence, les perspectives de Thales pour 2021 sont actualisées avec un ratio book-to-bill supérieur à un, un chiffre d'affaires entre 15,8 et 16,3 milliards d'euros et une marge d'EBIT entre 9,8% et 10,3%, en hausse de 180 à 230 points de base par rapport à 2020.



