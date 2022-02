Thales : Vers un laboratoire commun avec IP Paris et le CNRS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature d'un partenariat avec l'Institut Polytechnique (IP) de Paris et le CNRS pour la création d'un laboratoire commun, HERACLES3, consacré à la R&D des lasers intenses.



Le nouveau laboratoire commun HERACLES3(HautesEnergies pour laRecherche enACcélérationLaser d'Electrons etSourcesSecondaires àSaclay) ambitionne de développer des technologies à la pointe de l'innovation, fondées sur des lasers intenses, avec un potentiel d'applications majeures, aussi bien industrielles, médicales que scientifiques.



Ces technologies laser et leurs applications, développées par les laboratoires d'IP Paris et du CNRS, correspondent aussi à la stratégie de Thales en matière de laser qui concentre ses activités lasers sur trois secteurs, à savoir le spatial, le scientifique et l'industriel.





