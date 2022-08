Thales : Un contrat pour le réseau ferroviaire britannique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a remporté un nouveau contrat pour déployer une solution CA/PKI (Certificate Authority/Public Key Infrastructure) sur l'ensemble des infrastructures de Network Rail Telecom (NRT).



Le contrat porte sur la conception, la construction, l'essai et la fourniture de la solution Enterprise CA/PKI.



La solution Enterprise CA/PKI est un système de cybersécurité puissant basé sur l'authentification, le chiffrement et la certification. Elle va permettre de protéger l'ensemble des infrastructures de Network Rail, notamment ses systèmes informatiques, ses logiciels, l'Internet des objets (IOT), les caméras de surveillance et les panneaux d'information en gare, et en sécurisant les technologies opérationnelles.



La livraison d'Enterprise CA/PKI devrait intervenir début 2023, avant le déploiement du système OKMS plus tard dans l'année.



