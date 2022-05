Thales : Succès de la mise en orbite d'un satellite

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Omnispace et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont annoncé le succès de la mise en orbite du satellite ' Omnispace Spark-2TM '.



Cette mise en orbite marque la fin du déploiement du programme ' Omnispace SparkTM ', phase initiale de développement et de livraison du premier réseau mondial de satellites de communication 5G.



En tant que maître d'oeuvre, Thales Alenia Space a conçu et fabriqué les satellites Omnispace Spark avec l'aide de partenaires industriels tels que NanoAvionics, ANYWAVES et Syrlinks.



Omnispace Spark-2 a été livré en orbite par Exolaunch à bord d'un lanceur SpaceX (mission Transporter).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.