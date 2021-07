Thales : Partenariat autour du système A-SBAS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce que l'ASECNA (l'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar), le NIGCOMSAT (l'opérateur Nigerian Communications Satellite) et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), unissent leurs efforts pour accélérer le développement de services satellitaires additionnels fournis par le système A-SBASde l'ASECNA, dans le domaine des services d'alerte aux situations d'urgence et de positionnement par satellite, pour une large gamme d'applications en Afrique.



Exploitant le signal SBAS qu'ils diffusent dans la région Afrique et Océan Indien depuis septembre 2020, les trois partenaires ont mené avec succès les 7 et 8 Juillet 2021 une série de démonstrations des services additionnels que fournit le système A-SBAS.





