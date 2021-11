Thales : Investissement de 6 M$ en Australie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales fait savoir aujourd'hui que Thales Australie a annoncé un investissement de 6 millions de dollars dans des équipements de fabrication à la pointe de la technologie sur le site de Mulwala, en région New South Wales (Australie), afin d'accélérer rapidement la capacité de fabrication d'armes guidées souveraines.



Selon Thales, cet investissement permettra d'augmenter de 500 % la taille des moteurs de roquettes pouvant être fabriqués à Mulwala, soutenant ainsi la production et le perfectionnement d'armes guidées et d'armes hypersoniques.



Le nouvel équipement permettra aussi à Thales Australie de changer radicalement sa capacité de production de munitions guidées, en permettant la fabrication de plus de 90 % des roquettes stratégiques du catalogue de l'ADF (forces de défenses australiennes) et en offrant la possibilité de fabriquer de futurs systèmes d'armes guidées et hypersoniques.



