Thales : Dirige le consortium du projet SCOPS

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce diriger depuis l'Espagne le consortium du projet SCOPS (Scalable COntroller for Power Sources).



Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de Recherche et Innovation Horizon Europe de la Commission européenne, dont l'un des piliers est l'autonomie européenne dans l'espace.



Alors que l'industrie spatiale européenne dépend aujourd'hui de pays non-européens comme les Etats-Unis, où sont produits la plupart des ASIC (circuits intégrés à signaux mixtes spécifiques à une application), l'objectif de SCOPS est de fournir à la communauté spatiale européenne un système de contrôle évolutif pour les sources d'alimentation en énergie, autrement dit un ASIC qui permettra de contrôler plusieurs sources d'alimentation en parallèle.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.