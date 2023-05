Thales : Contre les incidents cyber avec Nozomi Networks

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et Nozomi Networks, leader en sécurité des systèmes industriels et de l'IoT, annoncent aujourd'hui s'être associé pour proposer aux opérateurs d'infrastructures critiques un contrôle avancé des outils de production et des équipements industriels grâce à la détection d'incidents sur leurs flux réseaux.



Nozomi Networks développe la seule sonde OT (Operational Technology) certifiée CSPN par l'ANSSI pour assurer la cartographie des flux réseaux des sites industriels et des infrastructures critiques.



Au travers de ce partenariat, Thales déploie les sondes Nozomi Networks dans ses Centres nationaux d'excellence numérique (NDEC) au Pays de Galles et bientôt au Canada où un nouveau centre a été inauguré le 21 avril 2023.



Thales renforce ainsi son offre de services de sécurité managés avec les solutions et l'expertise de Nozomi Networks en matière de cybersécurité OT et IoT industriel.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.