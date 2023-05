Thales : Contrat prolongé avec SMATSA en Serbie-Monténégro

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir prolongé de trois ans (soit jusqu'en 2025), son partenariat avec SMATSA, fournisseur de services de navigation aérienne (ANSP) de Serbie-Monténégro, via la signature d'un nouveau contrat portant sur les services de support logiciel et matériel.



' Ce nouveau contrat comprend de nouvelles améliorations fonctionnelles qui amélioreront l'interopérabilité des systèmes et fourniront de nouveaux outils d'aide à la décision pour les contrôleurs aériens ', indique Thales.



Thales devrait ainsi aider SMATSA à gérer tous les aspects liés au maintien en vie du système de gestion du trafic aérien en plus d'apporter de nouveaux outils, qui contribueront à la productivité des contrôleurs aériens (ATCO) et à la sécurité des opérations.



Par ailleurs, l'amélioration de la sensibilisation aux menaces de cyber-sécurité sera réalisée par le biais du service de gestion des vulnérabilités. Cette solution comprend des rapports mensuels sur la cybersécurité qui permettront une gestion rapide de toute nouvelle menace, précise Thales.





