Thales : Après la chute d'un missile en Pologne, les groupes du secteur de la Défense recherchés en Bourse

(BFM Bourse) - Les titres de ce secteur ont été portés par les craintes d’une escalade après la chute d'un missile en Pologne. Les déclarations très prudentes des dirigeants occidentaux ont toutefois atténué ce mouvement.

Un peu à la manière du dollar, l’évolution des actions des groupes du secteur de la Défense constitue un bon baromètre des tensions géopolitiques et militaires.

Or ce mercredi la situation en Pologne a crispé le marché, à la suite de la chute d'un missile dans le pays qui a fait 2 morts. Une information qui a, un temps, ouvert la possibilité d’une escalade dans le conflit en Ukraine.

A la Bourse de Paris, le groupe de technologies et de Défense Thales enregistre la deuxième plus forte hausse du CAC 40, prenant 2,6% vers 13h50 tandis que Dassault Aviation, le fabricant du Rafale, progresse de 1%, les deux groupes ayant connu des pointes respectives de 3,8% et 4,7% au cours de la séance. A Milan, Leonardo s’adjuge 0,7% tandis qu’à Londres BAE Systems prend 4% et à Francfort Rheinmettal, qui fournit des blindés à l’armée allemande, gagne 0,4% après avoir pris près de 5% en début de séance.

Le mouvement était beaucoup plus net en début de matinée. Mais les dernières déclarations prudentes et rassurantes des dirigeants de plusieurs pays ont limité la tendance.

De retour dans le radar du marché

Le président polonais Andrzej Duda a notamment estimé qu’il n’y avait aucun indice laissant penser que son pays ait été la cible d’une attaque délibérée de la Russie. "Nous n'avons aucune preuve que le missile a été lancé par les forces russes, il est hautement probable qu'il s'agit d'un missile utilisé par les forces de défense ukrainiennes", a-t-il déclaré, cité par l’agence Reuters. Même discours du coté de l'Otan dont le secrétaire général, Jens Stoltenberg, a affirmé qu'aucune indication ne permettait de juger que le pays avait fait l'objet d'une attaque délibérée.

Auparavant, le président américain, Joe Biden, avait estimé qu’il était "improbable" que les missiles aient été lancés depuis la Russie. Une prudence qui a d’ailleurs été saluée par Moscou.

Les valeurs de la Défense sont néanmoins revenues dans le radar des investisseurs après avoir été délaissées la semaine dernière, en raison de prises de bénéfices. "Ces titres ont pâti de rotation d’actifs au détriment des actions à caractère défensif vers les actions plus risquées. Le marché a un peu vendu ces valeurs sur de bonnes nouvelles avec l’espoir que le conflit se calmerait. Il y a eu un retour à la réalité", note un analyste financier interrogé ce matin.

"Reconstituer les stocks militaires"

Dans une note publiée avant l’ouverture du marché, Jefferies a estimé que les informations de la nuit de mardi à mercredi ont souligné "la nécessité de reconstituer les stocks militaires, alors que l'Europe et les États-Unis continuent de fournir une assistance à l'Ukraine, et d'investir dans des équipements et des capacités".

Depuis le début de l’année, les groupes de Défense ont enregistré d’importants gains, Thales et Dassault Aviation signant les deux plus fortes progressions du SBF 120.

Ces valeurs ont bénéficié d’un véritable virage à 180 degrés de la part des investisseurs. Le marché avait ces dernières années délaissé les groupes de défense, ces valeurs étant perçues comme peu attrayantes pour les opérateurs sensibles aux thématiques ESG (environnement, social et gouvernance, c’est-à-dire les critères extra-financiers). La guerre en Ukraine a changé la donne, ramenant les groupes de défense dans le radar des investisseurs, ce qui a permis aux actions de ces entreprises de bondir en Bourse, et de redynamiser des valorisations déprimées.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse